Barbaroslar dizisine Vikings’ten efsane transfer

Çok büyük bir bütçeyle ekrana gelmeye hazırlanan Barbaroslar dizisiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı Barbaroslar dizisi milyonlar heyecanla bekliyor.

Dev prodüksiyon ve çekimleriyle adından şimdiden söz ettiren diziye dünya devinden transfer gerçekleşti.

Dizinin yapımcısı Es Film, reytingler için hiçbir masraftan kaçmıyor. TV100’ün haberine göre dünyaca ünlü diziler Black Sails, Vikingler ve Homeland ekibinde yer alan Maher Maleh dizinin görüntü yönetmenliğini yapacak.

Dizinin aksiyon sahneleri için daha önce büyük ilgi gören “Hysteria” projesine de imza atan Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb de İstanbul’a adım attı. Güney Afrika ve Bulgaristan’dan gelen aksiyon ekiplerinin de görev aldığı dizide, Kerry Gregg dublör koordinatörü, Shaun Verth dublör sanatçısı, Traian Aleksandrov Milenov ise dövüş koreografı olarak görev alacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yapacağı dizi Eylül ayında ekranlara gelecek.