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Gündem Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan bomba fragmanı yayınlandı! İşte yayın günü
Gündem

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan bomba fragmanı yayınlandı! İşte yayın günü

TRT 1’in merakla beklenen tarih dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 09:26:00 -

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey karakteri ile hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Merakla beklenen dizinin ilk bölüm fragmanında aksiyon ve heyecanın bol olan sahneler dikkat çekti.

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk bölümündeki heyecan dolu sahneleri ve görsel efektleri ile izleyiciyi etkilemesi bekleniyor.

İlk tanıtım filmi ile dizinin oyuncu kadrosu da ilke kez görüldü. Öte yandan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ilk bölümünün yayın günü de belli oldu. Dizi 16 Eylül Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında olucak.

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Yorumlar

Misafir

SAKA GIBI. EVINE SIZ REKLAMINI YAPMASANIZ. EKMEK ALAMZYANLZR....
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Vatan

Olağanüstü muhteşem
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