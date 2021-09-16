Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep’i kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep gerçekte kim?

TRT 1’de yeni yayın hayatına bomba bir yapımla giriyor. Osmanlı Devleti’nde kaptanı derya olarak görev yapan Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis) ve kardeşleri İshak, Oruç ve İlyas Reislerin denizlerden maceralarını konu alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi rolü kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim hangi karekteri oynuyor?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep’i kim oynuyor?

Heybesinde sırlarıyla, fedakarlığa adanmış bir hayatın yüklerini taşıyan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncusu Zeynep karekterini Melis Babadağ üstlenmekte.

Melis Babadağ kimdir?

Melis Babadağ kimdir, nerelidir? Melis Babadağ 17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. 2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesinden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2009 yılında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Emine karakteriyle yaşamış, aynı yıl Aile Saadeti adlı dizide Didar karakterine hayat vermiştir.2011-2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı gençlik dizisinde "Elçin" karakterini oynayan Melis Babadağ, 2013 yılında dizideki rol arkadaşlarıyla beraber Kelime Oyunu adlı TV programına katılmıştır. Daha sonra 2014 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt karakterini üstendi. Son olarak 2019 yapımı Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır.

İç mimarlık mesleğini de uzun süre başarıyla icra etmiş olan Melis Babadağ, 3 yaşında resme ilgi duymaya başlamış olup hâlen amatör olarak resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeye devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerinde de sıkça yer alan Melis Babadağ, 2016 yılında, 12 Ekim Dünya Artrit Günü vesilesiyle, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara dikkat çekmek amacıyla Çocuk Romatoloji Derneği tarafından düzenlenen toplantının konuşmacıları arasında olmuştur.

Melis Babadağ ayrıca; "dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş aralığındaki çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı" kendine ilke edinen SosyalBen Vakfının yönetim kurulu üyesidir.

Melis Babadağ filmografi

Sinema ve televizyon

2021 – Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (Zeynep) (TV Dizisi)

2020 – Aşk Çağırırsan Gelir (Dilara) (Sinema Filmi)

2019 – Aykut Enişte (Gülşah) (Sinema Filmi)

2017 – Elimiz Mahkum (Nil) (TV Filmi)

2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Hatice) (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Zümrüt) (TV Dizisi)

2014 – Mihrap Yerinde (Pelin (Mihrap'ın Kızı)) (TV Dizisi)

2011–2014 – Pis Yedili (Elçin) (TV Dizisi)

2011 – Beni Unutma (Sevda) (Sinema Filmi)

2010 – Geniş Aile (Şevval) (TV Dizisi)

2009 – İncir Reçeli (Duygu) (Kısa Film)

2009 – Aile Saadeti (Didar) (TV Dizisi)

2009 – Cam Kırıkları (Emine) (TV Dizisi)