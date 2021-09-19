Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan önemli açıklamalar

TRT1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Deniz Müzesi Komutanlığı'nda gerçekleşen lansmanıyla yayın hayatına bomba gibi başladı. Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini anlatan dizide Derviş karakterini oynayan aktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, projeyi Akşam'dan Hüsna Köşger'e anlattı.

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde seyirciyi, Payitaht Abdulhamid dizisinden farklı olarak nasıl bir Bahadır Yenişehirlioğlu bekliyor? Nasıl bir karakterle karşımıza çıkıyorsunuz?

"Abdülhamid dizisi malumunuz çok ses getiren, özel bir diziydi. Oradaki Tahsin Paşa karakteri de kült bir karaktere dönüştü. Bir aktör olarak ondan sonra Barbaroslar gibi büyük bir projede Derviş karakterini yorumlamak, bambaşka parametrelere sahip olmayı gerektiriyor. Elimden geldiği kadar Tahsin karakterinden sıyrılıp daha keskin daha derinlikli daha metafizik yönü öne çıkmış; bakışlarıyla, tavırlarıyla, konuşmasıyla karşı tarafı etkileyebilen güçte bir adamı ortaya koymaya çalışıyorum. Yönetmenimiz, dizinin idarecileri, yapımcılarımız, ortaya koyduğumuz bu karakterden son derece memnunlar. Farklı bir Bahadır Yenişehirlioğlu görecekler."

"Derviş karakterinin işi özellikle Hızır'la. Hızır'ın bir manada mentörü olacak diyebiliriz. Onu bambaşka şeylere hazırlıyor. Tasavvufi yönü ağır da bir adam. Ona sirayet ediyor. Karakterim Derviş diye kodlandı ama ilerleyen zamanlarda, gerçek kimliğinin ne olduğu ortaya çıkacak. Onu peşinen söyleyemiyoruz, çok sürprizli bir karakter. Herkes ilerleyen zamanlarda Derviş'in kim olduğunu öğrenince şok geçirecek."

'İlerleyen zaman içerisinde, dediğiniz (Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman) önemli karakterler dizide konu olabilir'

Barbaros Hayreddin Paşa dönemini izliyoruz. Tarihe baktığımızda aslında bu dönemin Kanuni Sultan Süleyman ve babası Yavuz Sultan Selim'in padişahlıkları zamanında geçtiğini görüyoruz. Acaba Kanuni Sultan Süleyman'ı ve Yavuz Sultan Selim'i ileride dizide görmemiz mümkün olur mu?

"Şu ana kadar elimize ulaşan senaryoda bu konu işlenmedi ama ilerleyen zamanlar içerisinde işlenebilir. Çünkü bu dizi, uzun soluklu bir dizi. İnşallah seyirci sahiplenir, bağrına basar ve uzun yıllar gider. Planlanan o.

Bu ilerleyen zaman içerisinde, dediğiniz önemli karakterler dizide konu olabilir. 7 bölüm çektik, 8. bölümü çekiyoruz şimdi. Barbaroslar'ı daha gençliklerinden, korsanlıklarından itibaren göreceğiz. Zaman içerisinde onların değişimini ve dönüşümünü, Hızır'ın Barbaros Hayreddin Paşa'ya dönüştüğünü izleyeceğiz."

'Gerçek bilgilerden yola çıkarak bir hikaye ortaya koyuyoruz'

Tarih dizileriyle ilgili olarak seyircilerin en çok eleştirdiği konu kurgu. Tarihin olduğu gibi yansıtılmadığı hep bir kurgu katıldığı, danışman olan tarihçilerin de bu reyting kaygısı denilen şeye hizmet ettikleri şeklinde eleştiriler var. Peki Barbaroslar'da da böyle mi olacak? Kurgusal karakterler, gerçeğin önüne mi geçecek?

"Barbaros kardeşlerle alakalı olarak Barbaros Hayreddin Paşa dönemine kadar çok az şey biliyoruz. Fatih'in sipahilerinden Yakup Ağa'nın Midilli'ye yerleştiğini, orada bir hanımla evlendiğini ve 4 çocuğunun olduğunu, Barbaroslar'ın da bu çocuklar olduğunu biliyoruz. Ama başka bir bilgiye sahip değiliz.

Dolayısıyla çok yakın bir tarih olmadığı için elimizde birebir kayıtlar ve bilgiler yok. Burada artık ana akstan sapmadan ya da gerçeğe çok aykırı bir hale getirmeden, Barbaros Hayreddin Paşa noktasına gelinceye kadar ortaya koyduklarından yola çıkarak bir senaryo hazırlanıyor.

Burada pek çok bilgiye sahip olmadığımız için hayal mahsulü durumlar söz konusu olacaktır ama gerçek bilgilerden de yola çıkarak. Yani tamamen de hayal ürünü bir dizi ortaya konulmuyor. Midilli'yi, Papa'nın, Vatika'nın, Rodos şövalyelerinin amaçlarının ne olduğunu, Akdeniz'deki gemi savaşlarını biliyoruz. Bunlardan yola çıkarak bir hikaye ortaya koyuyoruz. "