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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kimler oynuyor?
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kimler oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kadrosu arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karekterini oynayan Engin Altan Düzyatan yer almakta. Engin Altan Düzyatan Barbaros Hayrettin Paşa yani Oruç Reis rolünü üstlenmekte. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları arasında Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe de yer alırken, Ulaş Tuna Astepe de Hızır Reis karekterini oynamakta. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kim oynuyor? soruları bir hayli merak ediliyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı karekterleri…

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:03:00 - 2021-09-16 17:09:45

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Osmanlı Devleti’nde Kaptanı derya olarak görev yapan Oruç Reis yani Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını konu edinen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis ve kardeşleri Hızır Reis, İshak ve İlyas Reislerin denizlerdeki macera dolu hikayelerini izmeyecinin beğenisine sunulmakta. 

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi rolü kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim hangi karekteri oynuyor?

oruç reis

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

hızır reis

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

pietro barbaros akdenizin kılıcı

Yiğit Özşener (Pietro)

isabel barbaroslar akdenizin kılıcı

Pelin Akil (İsabel)

ishak barbaroslar akdenizin kılıcı oyuncuları

Yetkin Dikinciler (İshak)

derviş barbaroslar akdenizin kılıcı

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

zeynep barbaroslar akdenizin kılıcı

Melis Babadağ (Zeynep)

kılıçoğlu

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

ilyas barbaroslar akdenizin kılıcı

Caner Topçu (İlyas)

Despina barbaroslar akdenizin kılıcı

Gülcan Arslan (Despina)

Barbaroslar antuan kim

Devrim Evin (Antuan)

Barbaroslar Akdeniz
Barbaroslar Akdeniz"in Kılıcı Despina kimdir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Despina’yı kim oynuyor?

Medya

Barbaroslar Akdeniz"in Kılıcı Despina kimdir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Despina’yı kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep’i kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep gerçekte kim?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep’i kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep gerçekte kim?

Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep’i kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Zeynep gerçekte kim?

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