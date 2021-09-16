Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kimler oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kadrosu arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karekterini oynayan Engin Altan Düzyatan yer almakta. Engin Altan Düzyatan Barbaros Hayrettin Paşa yani Oruç Reis rolünü üstlenmekte. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları arasında Sen Anlat Karadeniz’in Tahir’i Ulaş Tuna Astepe de yer alırken, Ulaş Tuna Astepe de Hızır Reis karekterini oynamakta. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kim oynuyor? soruları bir hayli merak ediliyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı karekterleri…
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Osmanlı Devleti’nde Kaptanı derya olarak görev yapan Oruç Reis yani Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını konu edinen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis ve kardeşleri Hızır Reis, İshak ve İlyas Reislerin denizlerdeki macera dolu hikayelerini izmeyecinin beğenisine sunulmakta.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hangi rolü kim oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim hangi karekteri oynuyor?
Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)
Yiğit Özşener (Pietro)
Pelin Akil (İsabel)
Yetkin Dikinciler (İshak)
Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)
Melis Babadağ (Zeynep)
İsmail Filiz (Kılıçoğlu)
Caner Topçu (İlyas)
Gülcan Arslan (Despina)
Devrim Evin (Antuan)
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Barbaroslar Akdeniz"in Kılıcı Despina kimdir? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Despina’yı kim oynuyor?