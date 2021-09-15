Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak karekteri kim?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe günü TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yayınlanan fragmanı ile merak uyandırdı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde oynuyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İshak karekteri bir hayli merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı Yetkin Dikinciler oynuyor. Yetkin Dikinciler (İshak) “Önce dingin bir liman sonra fırtınalı bir deniz.” Peki Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler nereli? Yetkin Dikinciler hangi dizilerde oynadı?

Yetkin Dikinciler kimdir?

Yetkin Dikinciler 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Yetkin Dikinciler, emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle tanındı. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nâzım Hikmet'i canlandırdı.

Yetkin Dikinciler rol aldığı oyunlar

Şems Unutma : Özen Yula - Tiyatro Cef - 2011

Profesyonel : Duşan Kovacevic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006

Yakındoğu'da Emanet : Özen Yula - "İKSV ve Japan Performing Arts ortak yapımı" - 2004

Müfettiş : Nikolay Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Kaygusuz Abdal : Sevgi Sanlı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Ölüm ve Kız : Ariel Dorfman - Tiyatro Pera - 2002

Zincire Vurulmuş Prometheus - 2000

Kısasa Kısas : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Ayrılık Müziği : Marguerite Duras - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Tartuffe : Moliere - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Yetkin Dikinciler yönettiği oyunlar

Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Yetkin Dikinciler filmografi

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis

Yeşilçam (2021) - Reha

Menajerimi Ara (2020) - kendisi

Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez

Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim

Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf

Kızım İçin (2013) - Tuncer

Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa

Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan

Merhaba Hayat (2012) - Sinan

Çıplak Gerçek (2012)

Bizim Yenge (2011) - Adem

Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür

Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa

Usta: Bahadır Karataş web sayfası (2008) - Doğan

Kara İnci (2007) - Semih

Mavi Gözlü Dev : Biket İlhan - (2007) - Nâzım Hikmet

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Adem

Eşref Saati : Zeynep Günay Tan - (2007-2008) - Sarı Eşref

Kabuslar Evi: "Son Dans" : Çağan Irmak - (2006) - Selim

Sis ve Gece : Turgut Yasalar - (2006) - Fahri

Gözyaşı Çetesi : (2006) - Cevahir

Babam ve Oğlum : Çağan Irmak - (2005) - Salim

Misi (2005) - Onur

Radyo Tantana (2005) - Kenan

The Net 2.0 : (2005) - Banka Müdürü

Kırık Kanatlar (2006) - Konuk oyuncu

Gülizar (2004) - İsmail

Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem

Avrupa Yakası : Hakan Algül - (2004) - Konuk oyuncu

Seni Yaşatacağım : (2003) - Reşat

Leoparın Kuyruğu : Turgut Yasalar - (1998) - Serdar

Yetkin Dikinciler seslendirme

Cengiz Han 2 Oyun Tanıtım Video Seslendirmesi 2011

Barış Akarsu Belgeseli - Belgesel Sunumu

"Lissie and the wild emperor" - "Lissie ve Karadamı Yeti" - Yeti

"Meet Dave" - Dave

"Fil Horton" - Morton

"Don Kişot" - Rosinante

Mustafa - Mustafa Kemal Atatürk

The Simpsons Movie - Vali Schwarzenegger

Thor - Heimdall

Thor: Karanlık Dünya - Heimdall

Thor: Ragnarök - Heimdall

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Heimdall

The Bee Movie

"Arthur ve Minimoylar" - Malthazar

Bir Yudum İnsan