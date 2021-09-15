Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak karekteri kim?
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsü, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe 20.00’de TRT 1’de bizleyiciyle buluşuyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ilk bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte dizi hayranları Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları kim? Peki Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı İshak kimdir? Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı İshak’ı kim oynuyor? sorularını bir hayli merak ediyor.
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe günü TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yayınlanan fragmanı ile merak uyandırdı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde oynuyor.
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İshak karekteri bir hayli merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı Yetkin Dikinciler oynuyor. Yetkin Dikinciler (İshak) “Önce dingin bir liman sonra fırtınalı bir deniz.” Peki Yetkin Dikinciler kimdir? Yetkin Dikinciler nereli? Yetkin Dikinciler hangi dizilerde oynadı?
Yetkin Dikinciler kimdir?
Yetkin Dikinciler 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Yetkin Dikinciler, emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.
Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle tanındı. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nâzım Hikmet'i canlandırdı.
Yetkin Dikinciler rol aldığı oyunlar
Şems Unutma : Özen Yula - Tiyatro Cef - 2011
Profesyonel : Duşan Kovacevic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006
Yakındoğu'da Emanet : Özen Yula - "İKSV ve Japan Performing Arts ortak yapımı" - 2004
Müfettiş : Nikolay Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Kaygusuz Abdal : Sevgi Sanlı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Ölüm ve Kız : Ariel Dorfman - Tiyatro Pera - 2002
Zincire Vurulmuş Prometheus - 2000
Kısasa Kısas : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Ayrılık Müziği : Marguerite Duras - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Tartuffe : Moliere - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Yetkin Dikinciler yönettiği oyunlar
Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Yetkin Dikinciler filmografi
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis
Yeşilçam (2021) - Reha
Menajerimi Ara (2020) - kendisi
Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)
Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez
Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim
Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf
Kızım İçin (2013) - Tuncer
Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa
Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan
Merhaba Hayat (2012) - Sinan
Çıplak Gerçek (2012)
Bizim Yenge (2011) - Adem
Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür
Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa
Usta: Bahadır Karataş web sayfası (2008) - Doğan
Kara İnci (2007) - Semih
Mavi Gözlü Dev : Biket İlhan - (2007) - Nâzım Hikmet
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Adem
Eşref Saati : Zeynep Günay Tan - (2007-2008) - Sarı Eşref
Kabuslar Evi: "Son Dans" : Çağan Irmak - (2006) - Selim
Sis ve Gece : Turgut Yasalar - (2006) - Fahri
Gözyaşı Çetesi : (2006) - Cevahir
Babam ve Oğlum : Çağan Irmak - (2005) - Salim
Misi (2005) - Onur
Radyo Tantana (2005) - Kenan
The Net 2.0 : (2005) - Banka Müdürü
Kırık Kanatlar (2006) - Konuk oyuncu
Gülizar (2004) - İsmail
Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem
Avrupa Yakası : Hakan Algül - (2004) - Konuk oyuncu
Seni Yaşatacağım : (2003) - Reşat
Leoparın Kuyruğu : Turgut Yasalar - (1998) - Serdar
Yetkin Dikinciler seslendirme
Cengiz Han 2 Oyun Tanıtım Video Seslendirmesi 2011
Barış Akarsu Belgeseli - Belgesel Sunumu
"Lissie and the wild emperor" - "Lissie ve Karadamı Yeti" - Yeti
"Meet Dave" - Dave
"Fil Horton" - Morton
"Don Kişot" - Rosinante
Mustafa - Mustafa Kemal Atatürk
The Simpsons Movie - Vali Schwarzenegger
Thor - Heimdall
Thor: Karanlık Dünya - Heimdall
Thor: Ragnarök - Heimdall
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Heimdall
The Bee Movie
"Arthur ve Minimoylar" - Malthazar
Bir Yudum İnsan
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