Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı İsabel’i kim oynuyor? Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı İsabel kimdir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül'den İtibaren Her Perşembe günü 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. diriliş Ertuğrul’da iyi bir performans sergileyerek izleyicinin gönlüne giren Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan TRT 1’in reyting rekorları kırmaya aday aday. Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kimler oynuyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu kiler var?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) – O deryaların sultanı.

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis) – Onun içindeki ateş deryaları yakıyor.

Yiğit Özşener (Pietro) – Papa’nın Akdeniz’e uzanan eli.

Yetkin Dikinciler (İshak) – Önce dingin bir liman sonra fırtınalı bir deniz.

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş) – Sakladığı derin sırrın açığa çıkacağı günü beklemekte.

Melis Babadağ (Zeynep) – Heybesinde sırlarıyla, fedakarlığa adanmış bir hayat.

İsmail Filiz (Kılıçoğlu) – Dalgalar kadar hırçın.

Caner Topçu (İlyas) – Deryadan öğrendikleri onu bir savaşçıya dönüştürdü.

Gülcan Arslan (Despina) – Geri dönülmez yollara girecek kadar cesur.

Devrim Evin (Antuan) – Akdeniz onun dehşetiyle yüzleşecek.

Pelin Akil (İsabel) – Aşkı için ölmeyi göze almış güçlü bir kadın.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pelin Akil (İsabel) kimdir?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil’in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Rent Müzikali gibi birçok tiyatro ve Aile İşi, Ne Münasebet, Kızıl Elma, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt Kanunu gibi dizilerde roller almıştır.

Pelin Akil’in rol aldığı tiyatro oyunları

2016 – 2017 – İstanbulname – Müzikal & Kabare

2015 – Abim Geldi – Tiyatro Sahnekarlar

2013 – 2017 – Sersefil (Korkuyorum Sevgilim) – Tiyatro Sahnekarlar

2011 – Marikanın Serveti

2008 – Rent Müzikal

Pelin Akil’in rol aldığı diziler ve filmler

2018 – Keşif (Sinema Filmi)

2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Ayşe) (TV Filmi)

2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Komiser Yardımcısı Ayşe)(TV Filmi)

2017 – Çember: Acı İntikam (Ayşe) (TV Filmi)

2017 – Damat Takımı (Sera) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Sinema Filmi)

2016 – Aile İşi (Müjde)(TV Dizisi)

2015 – Saklı (Elif) (Sinema Filmi)

2015 – Ne Münasebet (Nil) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Zeynep Gevheri) (TV Dizisi)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (Yasemin)(TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Nupelda) (Sinema Filmi)

2013 – İnadına Yaşamak (Sedef)(TV Dizisi)

2013 – Osmanlı Tokatı (Irmak)(TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Nisan)(TV Dizisi)

2011 – Seksenler (Seçil)(TV Dizisi)

2011 – Kurt Kanunu (Ballı Naciye)(TV Dizisi)

2007 – 2011 – Arka Sıradakiler (Zehra)(TV Dizisi)