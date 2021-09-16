Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ilk ön izlemesi yayınlandı Resmen tarihi ders verdiler
Diriliş Ertuğrul’u oynayan Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk ön izlemesi yayınlandı.
TRT 1 ekranlarında sabırsızlıkla beklenen yeni dizi Barbaroslar Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, yeni sezona bugün itibari ile başlayacak.
Dizinin ilk bölümünün ilk ön izlemesi TRT tarafından sosyal medya platformunda yayınlandı.
Yayınlanan ön izlemede tarihi detayları aktaran Barbaros Hayrettin Paşa, tarihimizi televizyon ekranlarından aktaracak.