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Medya Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ilk ön izlemesi yayınlandı Resmen tarihi ders verdiler
Medya

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ilk ön izlemesi yayınlandı Resmen tarihi ders verdiler

Diriliş Ertuğrul’u oynayan Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk ön izlemesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:13:00 -

TRT 1 ekranlarında sabırsızlıkla beklenen yeni dizi Barbaroslar Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, yeni sezona bugün itibari ile başlayacak.

Dizinin ilk bölümünün ilk ön izlemesi TRT tarafından sosyal medya platformunda yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede tarihi detayları aktaran Barbaros Hayrettin Paşa, tarihimizi televizyon ekranlarından aktaracak.

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