Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Despina kimdir? Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Despina’yı kim oynuyor?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül'den İtibaren Her Perşembe günü 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Diriliş Ertuğrul’da iyi bir performans sergileyerek izleyicinin gönlüne giren Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan TRT 1’in reyting rekorları kırmaya aday aday. Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Despina kimdir?

Barbaroslar Akdenizi’n Kılıcı Despina rolünü Gülcan Arslan oynamaktadır. Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

Gülcan Arslan kariyeri

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı. Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı. İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan ”Bir Çocuk Sevdim” adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır. 12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kimler oynuyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu kiler var?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) – O deryaların sultanı.

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis) – Onun içindeki ateş deryaları yakıyor.

Yiğit Özşener (Pietro) – Papa’nın Akdeniz’e uzanan eli.

Yetkin Dikinciler (İshak) – Önce dingin bir liman sonra fırtınalı bir deniz.

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş) – Sakladığı derin sırrın açığa çıkacağı günü beklemekte.

Melis Babadağ (Zeynep) – Heybesinde sırlarıyla, fedakarlığa adanmış bir hayat.

İsmail Filiz (Kılıçoğlu) – Dalgalar kadar hırçın.

Caner Topçu (İlyas) – Deryadan öğrendikleri onu bir savaşçıya dönüştürdü.

Gülcan Arslan (Despina) – Geri dönülmez yollara girecek kadar cesur.

Devrim Evin (Antuan) – Akdeniz onun dehşetiyle yüzleşecek.

Pelin Akil (İsabel) – Aşkı için ölmeyi göze almış güçlü bir kadın.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pelin Akil (İsabel) kimdir?