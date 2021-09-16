Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan Devrim Evin kimdir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül'den İtibaren Her Perşembe günü 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır. Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler. Bu düşmanın adı Antuan’dır. Düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan’yı kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan rolünü Devrim Evin oynamaktadır. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde kötü karekteri oynacak olan Antua (Devrim Evin) Akdeniz onun dehşetiyle yüzleşecek.

Devrim Evin kimdir?

Devrim Evin, 12 Kasım 1978 tarihinde Gölbaşı, Adıyaman’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de küçük roller aldı. Yapımcı ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un üstlendiği 16 Şubat 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkatleri üstüne çekmiştir. Film Türk sinemasının en büyük bütçeli filmidir.

Barbarbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kimler oynuyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu kiler var?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) – O deryaların sultanı.

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis) – Onun içindeki ateş deryaları yakıyor.

Yiğit Özşener (Pietro) – Papa’nın Akdeniz’e uzanan eli.

Yetkin Dikinciler (İshak) – Önce dingin bir liman sonra fırtınalı bir deniz.

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş) – Sakladığı derin sırrın açığa çıkacağı günü beklemekte.

Melis Babadağ (Zeynep) – Heybesinde sırlarıyla, fedakarlığa adanmış bir hayat.

İsmail Filiz (Kılıçoğlu) – Dalgalar kadar hırçın.

Caner Topçu (İlyas) – Deryadan öğrendikleri onu bir savaşçıya dönüştürdü.

Gülcan Arslan (Despina) – Geri dönülmez yollara girecek kadar cesur.

Devrim Evin (Antuan) – Akdeniz onun dehşetiyle yüzleşecek.

Pelin Akil (İsabel) – Aşkı için ölmeyi göze almış güçlü bir kadın.