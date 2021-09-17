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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragman
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragman

TRT1'in merakla beklenen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Reytinglerde birinci sırada yer alan dizinin ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:09:00 -

Düşmana asla pabuç bırakmayan ve hedefleri uğrunda pes etmek nedir bilmeyen Barbaros kardeşlerin verdikleri mücadelenin gözler önüne serildiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1.bölümü nefes kesti. TRT1'de ekran Kılıcı gerek kadrosu ve oyuncuların performansıyla gerekse senaryosu ve prodüksiyonuyla izleyenlerden tam not aldı. Barbaroslar Akdeniz Kılıcı son bölümde, mazlumların kanını yerde bırakmamaya yemin eden Oruç Reis'in yapılan ihanetin bedelini en ağır şekilde ödettiği sahne soluk soluğa izlendi. Korkanlardan değil, korkutanlardan olmayı kafasına koyan kardeşlerin denizlerde tehlikelere üstün cesaretiyle meydan okurken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2.bölüm fragmanı yayına girdi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2.Bölüm fragmanı yayınlandı

Doğan Ümit Karaca'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve senaryosunu ise İbrahim Ethem Arslan, Mustafa Burak Doğu ve Tuba Kaya'nın beraber kaleme aldığı ES Film imzasıyla TRT1'de ekrana taşınan Barbaroslar 2.bölüm fragmanı yayınlandı

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