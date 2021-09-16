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Medya Barbaroslar Akdenizi’in Kılıcı Kılıçoğlu rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Kılıçoğlu kimdir?
Medya

Barbaroslar Akdenizi’in Kılıcı Kılıçoğlu rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Kılıçoğlu kimdir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 16 Eylül Perşembe 20.00’de TRT 1’de başlıyor! Barbaroslar Akdenizi’in Kılıcı dizisinde dalgalar kadar hırçın olan Kılıçoğlu karekteri daha ilk fragmanı ile izleyicinin ilgi odağı oldu. Peki Barbaroslar Akdenizi’in Kılıcı Kılıçoğlu rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Kılıçoğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:51:00 - 2021-09-16 15:51:49
Barbaroslar Akdenizi’in Kılıcı Kılıçoğlu rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Kılıçoğlu kimdir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16 Eylül'den İtibaren Her Perşembe günü 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.  Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır. Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas, Antuan adına yeni bir düşmanla tanışacaktır. Barbaroslar Akdenizi’in Kılıcı oyuncuları arasında yer alan Kılıçoğlu karekteri merak edilmekte.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Kılıçoğlu kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Kılıçoğlu rolünü İsmail Filiz oynamaktadır. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dalgalar kadar hırçın olan Kılıçoğlu karekterini İsmail Filiz üstlenmekte. Peki İsmail Filiz kimdir? İsmail Filiz kaç yaşında? İsmail Filiz nereli? İsmail Filiz hangi dizilerde oynadı? İşte İsmail Filiz hayatı, biyografisi.

ismail filiz kimdir

İsmail Filiz kimdir?

İsmail Filiz 23 Mayıs 1980 tarihinde, Çankırı)’da doğdu. Türk, dizi ve sinema oyuncusu İsmail Filiz AK Parti'den milletvekiliği yapmış Hüseyin Filiz'in oğludur.

Ezel’de Ömer Uçar rolünü üstlenen İsmail Filiz, Anadolu Kartalları’nda Tunç Sözeri, Paşa Gönlüm’de Melih’i, Ezra’da Çahangir Hüseyinov karekterini oynadı.

Barbarbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kimler oynuyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu kiler var?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) – O deryaların sultanı.

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis) – Onun içindeki ateş deryaları yakıyor.

Yiğit Özşener (Pietro) – Papa’nın Akdeniz’e uzanan eli.

Yetkin Dikinciler (İshak) – Önce dingin bir liman sonra fırtınalı bir deniz.

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş) – Sakladığı derin sırrın açığa çıkacağı günü beklemekte.

Melis Babadağ (Zeynep) – Heybesinde sırlarıyla, fedakarlığa adanmış bir hayat.

İsmail Filiz (Kılıçoğlu) – Dalgalar kadar hırçın.

Caner Topçu (İlyas) – Deryadan öğrendikleri onu bir savaşçıya dönüştürdü.

Gülcan Arslan (Despina) – Geri dönülmez yollara girecek kadar cesur.

Devrim Evin (Antuan) – Akdeniz onun dehşetiyle yüzleşecek.

Pelin Akil (İsabel) – Aşkı için ölmeyi göze almış güçlü bir kadın.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis’i kim oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis’i kim oynuyor?

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İlyas Reis’i kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro’yu kim oynuyor?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro’yu kim oynuyor?

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Pietro’yu kim oynuyor?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak karekteri kim?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak karekteri kim?

Medya

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak’ı kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı İshak karekteri kim?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan Devrim Evin kimdir?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan Devrim Evin kimdir?

Medya

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan rolünü kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan Devrim Evin kimdir?

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