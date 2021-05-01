Barbaros ve Mevlana'nın ardından TRT bombayı patlattı! Tom Cruise detayı dikkat çekti

Bu sezon diziler konusunda adeta müthiş bir atak yapan kamu yayıncısı TRT1, dikkat çeken projelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı ve Teşkilat isimli dizileri ile ekranda adeta fırtına estiren TRT1, hem reytingleri hem de gün birinciliklerini toplamaya devam ediyor.

Yüksek bütçeli dizileriyle görsel zenginlik de sunan TRT1 için yeni ve çok iddialı dizilerin hazırlıkları da devam ediyor. Barbaros isimli yeni dizinin yeni sezonun en başarılı işlerinin başında gelecek. Dev bütçesi ve geniş bir zaman dilimine yayılan hazırlık süreci ile Barbaros’un çok iddialı bir proje olacağı zaten biliniyor.

Barbaros dizisinden sonra Timuçin Esen’e başrol teklifinin yapıldığı Mevlana dizisi de herkesin dikkatini çekecek kadar iddialı geliyor… Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, TRT1’deki yeni dizi fikrini de ortaya koydu.

F-16 pilotlarının hayatının anlatıldığı bir dizi fikir aşamasında. Bir döneme damga vuran, Tom Cruise’un başrolündeki Top Gun isimli film etkisi yaratacak bir dizinin peşinde olan TRT1, fikir seviyesinde olsa da böyle bir projeyi yapmak için her türlü imkan var.

Sina Koloğlu, yazısında F-16 dizisiyle ilgili şu bilgiyi paylaştı: “F-16 pilotlarını anlatan bir aksiyon dizisi. Böyle bir düşünce mevcut şimdilik. “Çok yeni” diyorlar. Ama bir kere laf ağızdan çıkınca bir şekilde oluyor. Böyle büyük işleri TRT yapacak.”

F-16 pilotlarımızın dünya çapındaki yeteneklerini de anlatma noktasında çok etkili bir proje olacağı kesin. Bakalım TRT1’in yeni dizi düşüncesi gerçekleşecek mi? İzleyip göreceğiz ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.