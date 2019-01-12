Barbaros Şansal, Kıbrıslı Türk’e laf atıp ‘arka bahçeye’ kaçtı!

Kıbrıslı bir Türk'ün Twitter'dan yaptığı bir paylaşıma yorum yaparak her zaman olduğu gibi yine tartışma çıkarmayı amaçlayan Barbaros Şansal, ayar üstüne ayar yedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay'ın attığı bir tweette, "ABD’deki önemli düşünce kuruluşlarından biri olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) davetlisi olarak Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynakları konusunda bir konuşma yaptım" ifadelerine yorum yapan Aral Moral adlı Twitter kullancısına sataşan hain Şansal, üst üste yediği ayarlarla suspus oldu.

Türkiye düşmanlığını her fırsatta ortaya koyan hain Barbi, "TC Kıbrıs’ın kuzeyinden alabileceği herşeyi aldı, münazaraya girmeyeceğim, arka bahçenin sesi caddeden duyulmaz. Hatırlatayım da!" ifadelerine karşılık, "Zorlama benzetmelerden çıkıp nereden nereye...ohooooo.. Halbuki zorlaya zorlaya bulacağını ümit ediyorken, bu çark niye.. Olmamış barbi.." cevabını aldı.

'Arka bahçeye kaçan sensin'

Hain Şansal'ın "Kıbrıs masallarını ben senin yaşından fazla bilirim" cevabıyla ateşlenen tartışmada Moral'ın cevabı sert oldu.

Hain Barbi'ye ayar üstüne ayar veren Kıbrıslı Twitter kullancısı, "Ah cnm benim, hakkımdaki nihai kararı da vermişsin. Benim kim olduğunu ne olduğumu bilen bilir. Rahat ol. Her başı sıkıştığında arka bahçeye kaçan sen, bir de üstüne "ben bilirim. Senin yaşın kadar" laflarıyla tahakküm. Lafı kaldıramazsan sataşmayacaksın" ifadelerini kullandı.