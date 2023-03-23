Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Sultanın karşısına çıkıyor... Yeni tarih verdi!

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, 24 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de on birinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yeni bölümü yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Barbaros Hayreddin, İstanbul’a gelmiştir… Oyuna gelerek batırdığı Fransız gemisi sebebiyle aranmaktadır. Her şeyin arkasında Kemankeş Paşa’nın olduğunu düşünen Barbaros

Seyyare hatun ile Kemankeş Paşa’ nın evleneceği haberini alır.

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Seyyare ve Nazife hakim karşısına çıkmaya hazırlanmaktadırlar. Kendilerini mahkemede bir sürpriz beklemektedir…

Barbaros Hayreddin, Kanunu Sultan Süleyman ile görüşüp kendini temize çıkarmasını ister.

Barbaros, bütün kışlaları özel bir izinle tek tek gezer. Kaçırılan topların hangi kışladan kaçırıldığını tespit etmek için her tarafı arayan Barbaros Hayreddin, Mia De Luna’nın kurduğu bombalı düzeneğe doğru gitmektedir.

Mahkeme başlar… Kardeşini kurban vermek istemeyen Ayas Paşa yeni bir iddia ile ortaya çıkar. Kemankeş Paşa, kereste ticaretinde bazı usulsüzlükler yapmıştır. Seyyare’nin beraat edeceğini, Şahsuvar’ın yakalanacağını düşünen Kemankeş Paşa hapse girecektir ki herkesi şok edecek büyük bir plan yapmıştır.

Barbaros, top meselesinin peşinden giderken Mia De Luna ile karşı karşıya gelir. Barbaros Hayreddin Mia De Luna’nın bütün işlerin arkasındaki kişi olduğunu keşfedebilecek midir?

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.