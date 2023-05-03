Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme... Kapımızı çalacaklar:

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, bu akşam 5 Mayıs Cuma saat 20.00’de on altıncı bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Barbaros Hayreddin ve reisleri esir aldıkları Şarlken ve Dorya’dan sonra Himara’yı fethetmenin hazırlıklarına girişirler. Bütün kalenin altını barutla döşedikleri halde Barbaros bu tehlikeli tertibe rağmen Himara halkının zarar görmemesi için önlem almaya çalışır. Bir yandan da Ada’nın haritasını bulmak isteyen Barbaros’a yerine getirmesi güç bir şart sunulur. Pargalı İbrahim Paşa ise Ayas Paşa’nın Çeribaşı’yla girdiği tertibin hesabını sormaktadır.

Luna’nın da haritanın peşinde olduğunu öğrenen Barbaros bunun sebebini merak eder. Şarlken, Dorya ve Maria ise Luna’yı harita üzerinden etki altına alarak esaretten kurtulmanın planlarını yapmaktadırlar. Barbaros Hayreddin hiç beklenmeyen bir istekle Luna’nın karşısına çıkar. Derviş ise Ayas Paşa ile beraber Pargalı İbrahim Paşa’yı alt etmenin yolunu aramaktadır. Pargalı İbrahim Paşa zindanda tuttuğu Çeribaşı’ndan itirafnameyi almanın yolunu aramaktadır.

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Barbaros Hayreddin yaptığı tertibin Luna’yla neticeye ulaşmasını beklerken Maria’yla beraber olan Luna ise yaptıkları tertibi yerine getirmek için uğraşacak ve Ada’nın haritasını bulma mücadelesine devam edecektir. Maria’ya karşı merhametinden dolayı elindeki güçten ödün verecek olan Barbaros Hayreddin fırlatılan bir okun hedefinden de kaçamayacaktır.

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.