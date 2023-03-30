Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Bomba gelişmesi ile...

Hayrettin Reis, Ayas Paşa’dan hesap sorar.

Topları kaçıran Ayaz paşa mı?

Hayrettin Reis topları bulabilecek mi?

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, 31 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de on ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yeni bölümü yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Barbaros Hayreddin Paşa, Ayas Paşa’nın evinden çıkanları yakalamıştır. Yüzlerini açtığında şok olacağı bir manzara ile karşılaşır. Kemankeş Paşa ve Şahsuvar ise Barbaros’u Ayas Paşa’nın evine göndererek aralarında bir anlaşmazlık çıkmasını ummaktadırlar… Topları kaçıranın Ayas Paşa olduğunu düşünen Barbaros Hayrettin Reis, Ayas Paşa’dan hesap soracaktır.

Kandiyeli, Payitaht’a Barbaros Hayreddin’in yanına gelmek için yola çıkar. Fakat bindiği gemi Andrea Doria’nın gemisidir. Andrea Doria da Payitaht’a gelip bütün düzeni alt üst etmek için bir plan yapmıştır. Kandiyeli gizlice Payitaht’a, Doria ’nın gemisiyle yol alırken Salih Reis ise Papa’nın oğlu Medici’yi esir almıştır.

Barbaros Hayreddin’in kardeşi Seyyare hatun kaçırılmıştır. Kaçıranlar Ayas Paşa’dan bir geminin Payitaht’a aranmadan yanaşması için izin istenmiştir. Ayas Paşa ise Seyyare hatunu kaçıranlar tarafından istenen bu izin konusunda Barbaros’a açık oynar. Barbaros Hayreddin, iznin verilmesini söyler. Payitaht’a gelecek olanlar ise Andrea Doria ve askerleridir.

Barbaros Hayreddin Paşa’ nın hedefinde ise hem Seyyare hatunu kurtarmak hem de azab-ı elem toplarının olduğu gemiyi bulmak vardır. Gemiden inenleri takip edip haini bulmayı ümit eden Barbaros’un yolu Mia De Luna’nın askerleriyle kesişecek… Mia De Luna, Barbaros’un ölüm emrini verebilecek midir?

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.