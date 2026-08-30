İşte bu hiç beklenmiyordu! Flaş gelişme her an açıklanabilir... Ayrılık kapıya dayandı!

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Beşiktaş'ta sağ kanatta büyük bir hareketlilik yaşanmaya aday...
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Beşiktaş'ta sağ kanatta büyük bir hareketlilik yaşanmaya aday...
Beşiktaş'ta, Rangers'ın transfer gündeminde olan Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılması halinde yerine gelecek isim için çalışmalar tek bir futbolcu üzerinde yoğunlaştı.
Sağ kanadını Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku ile güçlendiren siyah beyazlıların, bu bölgeye bir transfer daha yapması gündeme geldi.
İskoç ekibinin, siyah beyazlılara 8 milyon euro teklif ettiği, Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Çek futbolcunun ayrılma ihtimalini göz önüne alan Beşiktaş'ın, bu futbolcunun yerine gündemine aldığı ismin ise Benfica'dan Dodi Lukebakio olduğu belirtildi.
Haber detayında, Portekiz kulübüne 15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu kaydedildi.
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