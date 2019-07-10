Barbaros Gözneli idari menajer yardımcılığına getirildi



İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir tercümanlık görevi yapan Barbaros Gözneli, idari menajer yardımcılığına getirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana tercümanlık görevini başarıyla yürüten Barbaros Gözneli, 2019-2020 sezonu öncesinde idari menajer yardımcılığı görevine getirilmiştir. Gözneli'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

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