Barbaros Gözneli idari menajer yardımcılığına getirildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir tercümanlık görevi yapan Barbaros Gözneli, idari menajer yardımcılığına getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana tercümanlık görevini başarıyla yürüten Barbaros Gözneli, 2019-2020 sezonu öncesinde idari menajer yardımcılığı görevine getirilmiştir. Gözneli'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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