Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi Ordu limanı yakınlarına demir atan TCG Barbaros F-244 gemisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ordu limanı yakınlarına demir atan TCG Barbaros F-244 gemisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında Ordu’ya gelen TCG Barbaros F-244 gemisi, liman yakınlarına dün demir attı. 118 metre uzunluğundaki gemi, 30-31 Ağustos tarihlerinde halka açıldı. Ordulu vatandaşların büyük ilgiyle ve merakla karşıladığı gemi, 1 Eylül tarihinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.

Toplamda 3 gün boyunca Ordu’da kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak TCG Barbaros F-244 savaş gemisini dolaşmak isteyen vatandaşlar, iskeleden tekneler aracılığı gemiye taşındı. TCG Barbaros’u yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, karadan, yaklaşık 2 kilometre uzaklığa demir atan TCG Barbaros’u ziyaret etmek için dakikalar öncesinden hazır bekledi.

Vatandaşlar, gemiyi çok beğendiklerini ve mürettebatın kendileri ile yakından ilgilendiğini belirtti.

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