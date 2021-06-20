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Medya Barbaros dizisinden bomba tanıtım fragmanı!
Medya

Barbaros dizisinden bomba tanıtım fragmanı!

Vatandaşların merakla belediği Barbaros dizisi için ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 20:39:00 - 2021-06-20 20:42:38

TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Barbaros dizisi için sonunda resmi bir detay geldi. Hatta gelen ilk detaydan fazlası oldu ve Barbaros ilk tanıtım yayınlandı. Çok kısa bir fragman oldu ama ilk tanıtımda yer alan bazı sahneler, dizinin ne kadar iddialı olacağının adeta kanıtı olacak nitelikte.

Barbaros ilk tanıtım nasıl?

Dizinin ilk tanıtımında dikkat çeken isim direkt olarak Engin Altan Düzyatan. Usta oyuncuyu daha önce Diriliş Ertuğrul performansıyla tanıyoruz ve dönem dizilerinde ne kadar iyi bir performans gösterdiğini biliyoruz.

Usta oyuncu şimdi de Osmanlı’nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın abisi Oruç Reis’i canlandıracak deniyor. Zaten yayınlanan ilk tanıtımda da usta oyuncunun ne kadar öne çıkacağını şimdiden anladık.

Barbaros ilk tanıtım videosunda dikkat çeken bir başka kısım ise dizinin sahneleri oldu. Dizide savaş sahnelerinin çok dikkat çekeceği zaten biliniyordu. Fakat gördüğümüz şu ki beklentilerden çok daha iyi savaş sahneleri olacak.

Gemilere vuran toplar ve parçalanan yelkenler göreceğiz. Anlayacağınız yine soluksuz izleyeceğimiz bir dizi bizi bekliyor olacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı noktasında ise herhangi bir açıklama yapılmamış durumda.

Kaptan-ı Derya lakaplı Hayrettin Paşa’nın hikayesini izleyeceğimiz yapımda, ilk tanıtımın gelmiş olması çoktan çekimlerin ilerlediğini gösteriyor. Tanıtım içerisinde savaş sahneleri de yer alıyor ve bu da yine çekimlerin hızlı ilerlediğinin bir göstergesi. Ama tabii ki burada unutulmaması gereken bir şey daha var ki o da sonuçta bu dizinin çekimleri hiç kolay değil. Önemli dekorlar var ve aksiyon dolu sahneler olacak.

Dev gemilerin yer aldığı çekimlerin yapılması gerekiyor. Haliyle diğer dizilere göre çekimler biraz daha uzayabilir. Ama bir yandan da daha ilk tanıtımı ile dizinin bekleyenleri heyecanlandırdığı kesin. Bakalım dizi tam olarak nasıl bir başarı sağlayacak?

Kaynak: Diziler.com

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