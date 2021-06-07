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Gündem Barakada çıkan yangın korkuttu
Gündem

Barakada çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde barakada çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 03:22:00 -
Barakada çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Mobilyacılar Sitesi karşısında bulunan barakada meydana geldi. Barakada kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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