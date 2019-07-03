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Barajda feci taşkın! 6 ölü, 18 kayıp

Hindistan’da bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişinin öldüğü, 18 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:45
Barajda feci taşkın! 6 ölü, 18 kayıp

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişinin öldüğü, 18 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam saatlerinde Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Sahada, hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.

Haber ajansı IANS tarafından yayımlanan haberde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak barajda hiçbir onarım yapılmadığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:45
  1. Hindistan
  2. Maharaştra
  3. şiddetli yağışlar
  4. baraj
  5. Tiware Barajı
  6. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF)

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