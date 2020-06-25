Baraj yatırımları hız kazanıyor anadolu toprağı suya doyuyor

Akit Ekonomi

Türkiye genelinde 2002 yılına kadar inşa edilip hizmete alınan baraj sayısı 276 iken bu sayı 18 yılda 861’e çıkarıldı.

Milyarlarca lira yatırım yapılan ve Türkiye’yi bir gerdanlık gibi kuşatan barajlardan gelen su, ekonomiye güç katıyor. Son dönemde tarım ve enerji sektörlerini atağa kaldıracak olan barajlardan öne çıkanlar şöyle:

Kars barajı Iğdır Ovası’nı besleyecek

l Yatırım tutarı 330 milyon liraya varan Kars Barajı, geçtiğimiz hafta hizmete girdi. 182 milyon metreküp suyun depolanacağı baraj, tarım alanlarını canlandıracak. 21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattı, Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanın sulanmasını sağlayacak. Kars Barajı’ndan bırakılan su, ayrıca Iğdır Ovası’ndaki 700 bin dekarlık alanın sorunsuz bir şekilde sulanmasını mümkün kılacak.

Veysel Eroğlu barajı 4 ili kalkındıracak

l 2018’de devreye alınan Veysel Eroğlu Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi, 19 Mayıs’ta başladı. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin yararlanacağı barajın ekonomiye her sene 2.8 milyar lira katkıda bulunacağı öngörülüyor. 244 bin 391 metrekarelik beton yüzey alanıyla dikkat çeken dolgu barajın kret uzunluğu bin 775 metre ve genişliği 8 metre.

2.5 milyon kişiye hizmet

l Bu arada 275 metrelik Yusufeli Barajı’nda sona gelindi. Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen baraja toplam 3 milyon metreküp beton döküldü. Yusufeli, tamamlandığında rezervuarında 2.13 milyar metreküp su depolayacak. 558 megavat gücündeki santraliyle yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.