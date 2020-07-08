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Aktüel

Baraj suyu yükselince Hamamlar Höyüğü yeniden su altında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:46:26 -
Baraj suyu yükselince Hamamlar Höyüğü yeniden su altında kaldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle, geçen yıl kurtarma çalışmaları başlatılan tarihi Hamamlar Höyüğü yeniden su altında kaldı.

Kentte 1977'de su altında kalan ve barajdaki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan höyükte, geçen yıl Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında, Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Gaziantep Müzesi ortaklığında kurtarma kazılarına başlanmıştı.

Tarihi höyük, baraj yükseltme çalışmalarının ardından su tutulmaya başlanınca yeniden su altında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Malik Ejder Vanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kazı çalışmalarının başladığı höyüğün yeniden baraj suları altında kaldığını söyledi.

Öte yandan, bölgede yapılan incelemede, höyükte milattan önce 2. ve 1. yüzyıllara ait duvar kalıntılarının kısmen korunduğu tespit edilmişti.


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