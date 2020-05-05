Baraj puanı kaça düştü son dakika YKS TYT AYT baraj kaç oldu?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-YKS'ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere, örencilerin lehine değişiklikler yapıldığını açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının bu yıl sınırlı kalmak şartıyla 170 puana çekildiğini açıklandı. Öte yandan YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır” denildi.