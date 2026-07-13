  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar! Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular! Dün tamamen kapatıldığı açıklanmıştı İran’dan yeni Hürmüz duyurusu Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri Savaş döneminde kritik adım! Ukrayna'da kabine değişiyor Cumhurbaşkanı Şara başkanlığında gerçekleşti Katil Esed sonrası ilk halk meclisi Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı İzmirlilerin derdi başka: Bu da ‘köpek börek yer mi yemez mi’ kavgası Siyonist Graham'ın ölüm haberi sevinçle karşılandı İsrail’de hüzün İran’da bayram
Yaşam Baraj plaj değildir! Bu hata yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor
Yaşam

Baraj plaj değildir! Bu hata yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Baraj plaj değildir! Bu hata yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor

Yaz sıcaklarıyla birlikte baraj, gölet ve sulama kanallarına girenlerin sayısı artarken, yetkililer özellikle çocuklar için boğulma riskine karşı uyarıda bulundu.

Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, ölüm riskine rağmen baraj, gölet ve sulama kanallarına giriyor. Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken yetkililer, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi hususunda uyarıda bulundular.

 

Yapılan uyarıda, "Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz "ben yüzme biliyorum" diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir" denildi.

 

Pek çok sulama kanalı ve göletin çevresinin korkuluklarla kapatılmasına rağmen; bazı noktalara ise uyarı levhalarının asıldığını belirten yetkililer, hazırlanan kamu spotları ile sık sık vatandaşları uyarıyor.

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Yaşam

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı
O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Yerel

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı
Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı

Yerel

Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı

Kanalda akıntıya kapılan 2 çocuğu son anda boğulmaktan kurtardılar
Kanalda akıntıya kapılan 2 çocuğu son anda boğulmaktan kurtardılar

Yerel

Kanalda akıntıya kapılan 2 çocuğu son anda boğulmaktan kurtardılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23