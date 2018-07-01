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Baraj gölüne giren genç boğuldu

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla piknik yapmak amacıyla Ayvalık Barajı kıyısına giden Emre Tekerek (20), girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:54
Baraj gölüne giren genç boğuldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu Mahallesi'nden geçen Ayvalık Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte baraj kenarına piknik yapmaya giden Emre Tekerek serinlemek için suya girdi ancak bir daha çıkamadı. Emre Tekerek'in suda kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerinde giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sualtı arama ve kurtarma ekibi gencin cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emre Tekerek'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:54
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