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Yaşam Baraj gölünde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı
Yaşam

Baraj gölünde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 02:40:00 -

Elazığ’da çıkan fırtına sonrası baraj gölünde tekneyle mahsur kalan 2 balıkçı, ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay, Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı M.A.T. ve C.E. saat 18.00 sıralarında avlanmak için tekneyle Keban Baraj Gölü’ne açıldı. Fırtınanın çıkması sonucu balıkçıların teknesi saat 21.30 sıralarında sürüklenmeye başladı. Haber vermeleri üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, balıkçıları kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, getirdikleri botu suya indirdi ve balıkçıların olduğu mevkiye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından balıkçılar, kurtarılarak kıyaya çıkartıldı. Durumları iyi olduğu gözlemlenen balıkçılar, tedbir amaçlı sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa alındı.

Kaynak: İHA

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