Baraj çekilince tarihi köprü ortaya çıktı!
Konya Ovası'nda tarımsal sulamada kullanılan Apa Barajı’nı kuraklık vurdu. Barajda su seviyesi düşünce tarihi köprü gün yüzüne çıktı.
Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı’nda, kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.
Su seviyesi düşen barajda halk arasında 11 gözlü köprü olarak bilinen tarihi köprü gün yüzüne çıktı.
Çocukluğunu baraj yapılmadan önce sular altında kalan Apa köyünde geçiren emekli öğretmen Süleyman Şahin, baraj yapımı nedeniyle 1957 yılında köyden taşınmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Şahin, “Baraj kurulunca yeni Apa köyü kurulmuştu. Eski köyümüzde Romalılardan kalma eserler çıkmıştı. Köprü bayağı yüksekti. Altındaki gözlerden at arabaları geçerdi. Mart, nisan aylarında çok coşkun su olurdu. Etrafı söğüt ağaçlarıyla doluydu. Şimdi balçık olmuş, çamur olmuş. Şu anda neredeyse köprü çamurun içinde kalmış. Bizim çocukluğumuz burada geçti.” diye konuştu.