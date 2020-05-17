Barack Obama’dan Trump’a kriz çıkaracak gönderme

Koronavirüs pandemisinde bugüne dek teyitli 1 milyon 507 bin 773 vaka ve 90 bin 113 ölümle en ağır darbe alan ülke olan ABD'de, Başkan Donald Trump'ın performansını açıkça eleştirenler korosuna Barack Obama da katıldı.

ABD'de online mezuniyet töreni yayınına katılan eski başkan, halefine atıfla, pandeminin işbaşındaki şahısların ne yaptıklarını bildikleri fikrini ortadan kaldırdığını, zira pek çoğunun sorumluluk üstlenmiş gibi yapmaya bile çalışmadığını söyledi.

ABD siyasetinde eski Başkan'ın halefiyle ilgili yorumda bulunmaması geleneği hakimken, buna uygun şekilde uzun zamandır susan Obama, koronavirüs gidişatı karşısında sesini çıkarmaya başladı.

Geçen hafta bir konferans-görüşmede Trump yönetimin pandemi müdahalesini "tümden kaos şeklinde bir felaket" diye eleştirdiği basına sızan Demokrat Partili eski Başkan, bu kez internette yayımlanan mezuniyet törenlerine katılımı sırasında eleştirisini açıkça dile getirdi. Obama, Trump'ın adını anmadan 'işbaşındaki yetkililerin numaradan bile olsa sorumluluk sahibi gibi davranmaya tenezzül etmedikleri' mesajını verdi.

Tarihsel olarak siyah öğrenci yetiştiren eğitim kurumlarının online mezuniyet törenlerine hitaben konuşma yapan ABD'nin ilk siyah başkanı, 'koronavirüs pandemisinin ülke liderliğinin eksik, noksan ve başarısızlıklarını açık ettiğini' söyledi.

"Bu pandemi, her şeyden çok, işbaşındaki şahısların ne yaptıklarını bildikleri fikrinin üzerindeki perdeyi nihayet tümüyle yırtıp atmıştır" diyen Obama, "Pek çoğu işbaşında sorumluluk üstlenmiş gibi yapmaya bile çalışmıyor" diye ekledi.

ABD'de koronavirüs vaka ve ölümlerini çok büyük oranda siyah yurttaşlar oluştururken, Obama pandeminin siyah toplum üzerindeki etkilerine ayrıntılı biçimde dikkat çekerek şu vurguyu yaptı:

"Bunun gibi bir hastalık, bu ülkedeki siyah toplulukların tarihsel olarak mücadele etmek zorunda kaldıkları temeldeki eşitsizlikler ve ilave yüklere ışık tutmuştur."