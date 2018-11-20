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Barack Obama’dan Trump’a gönderme: Annesiyle ilgili problemleri var

Eski ABD Başkanı Obama katıldığı bir programda ABD Başkanı Donald Trump’a atıfta bulunarak, ülkenin yüzleştiği problemlerin sebepleri arasında Trump'ın annesi ile yaşadığı problemlerin olduğunu söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 18:09
Barack Obama’dan Trump’a gönderme: Annesiyle ilgili problemleri var

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentinde Obama Vakfı tarafından düzenlenen bir programda konuşma yaptı. ABD’nin son zamanlarda pek çok problemle yüzleştiğini ve bunları çözemediğini belirten Obama bunların sebebi olarak ise ABD Başkanı Donald Trump’ı gösterdi. Obama Trump’a atıfta bulunarak, “Bunları yapamamamızın sebebi ise hala öfke, nefret, ırkçılık ve ‘anne sorunları’ ile çevrili olmamız” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce yaptığı bir açıklamada yaptıkları ve karakteri üzerinde annesi Mary MacLeod Trump’ın çok büyük etkisi olduğunu söylemişti. Öte yandan MacLeod Trump’ın ise Donald Trump’ın aldattığı ilk eşi İvana Trump’la boşandığı dönemde, İvana’ya “Nasıl bir çocuk yetiştirdim?” şeklinde yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:09
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