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Banyolardaki su lekeleri nasıl temizlenir?

Banyolarda oluşan su ve kireç lekelerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İşte, bu lekelerden kurtulmanın harika yolu…

14 Nisan 2019 Pazar 13:22
Banyolardaki su lekeleri nasıl temizlenir?

Banyoda bulunan metal ve krom yüzeyler üzerinde sık sık su lekeleri oluşur. Bu lekeler için kullanılan birçok kimyasal ürün bulunuyor. Ancak söz konusu ürünlerin kalıcılığı da uzun sürmüyor. Bu lekelerden kurtulmak için tek seçeneğiniz kimyasal ürünler değil. Her evde bulunan yalnızca iki malzemeyle banyolarınız ışıl ışıl parlayabilir. Bu malzemeler kimyasal olmadığı için de gönül rahatlığıyla banyolarınızda nefes alabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapmanız gereken işlem bir hayli zor (!) Elbette, şaka… Öncelikle limonu ortadan ikiye kesin. Limonun üzerine bir miktar tuz serpin. Limonlu tuzunuzu metal ve krom yüzeylerdeki lekelerin üzerine çok bastırmadan uygulayın. Ardından nemli bir bez ile yüzeyleri güzelce temizleyin. Artık banyonuz ışıl ışıl parlamaya hazır.

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:22
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