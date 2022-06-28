Banyodaki tıkanıklık nasıl giderilir, yöntemleri nelerdir? Tıkalı mutfak gideri açma

Tuvalet tıkanması halinde bez, sünger ya da oyuncaklar en çok tıkanmasına neden olacaktır. Bu halde koku aşırı yoğun olmaya başlar daha sonrasında ise su zamanla yavaş gitmeye ve daha sonrasında ise hiç gitmemeye başlayacaktır. Bu durumda eldivenlerinizi takın ve mümkünse elinize bir poşet geçirdikten sonra eldiven takmalısınız. Kokunun çok yoğun olması sebebiyle muhakkak ağzı kısmınıza bir bandaj koymalısınız. Elinizi tuvaletin içerisine sokmalısınız ve herhangi bir parçanın gelip gelmediğine dikkat edin. Bu durum biraz mide bulandırıcı gelebilir.

Fakat klozetin gider kısmını tıkamakta olan bir parça varsa bu yöntem sayesinde çıkaracaksınız. Çıkardığınız parçayı çöpe atın ve ellerinizi birkaç defa bol su ve sabun ile yıkayın.

İkinci yöntem olarak ise tıkalı olan tuvaletin açılması için piston kullanmanız önerilecektir. Bunun için gerçekleştirecek olduğunuz ilk işlem uygun bir piston almanız gerekmektedir. Bunu klozetin gider kısmına oturtmalı ve hava almayacak şekilde hareket ettirmeden bastırmalısınız. bu işemi hızlı hızlı beş on defa uygulamanız gerekmektedir.

Tıkalı lavabonun ya da tuvaletin açılması için küçük bir tıkanıklık varsa kola dökmeniz önerilmektedir. Kolanın içerdiği maddeler sayesinde hem temizliğe faydası olacağı gibi aynı zamanda da bu işlem sonrasında lavabonuzdaki küçük tıkanıklık açılacaktır. Lavabo ve tuvaletler tıkandığı zaman kezzap ya da tuzruhu gibi kimyasal maddeleri dökmeniz durumunda plastik olan boruların erimesine neden olacağı için önerilmemektedir. Şayet bütün yöntemleri denemenize rağmen kendi başınıza açamadığınız durumlarda ise profesyonellerden yardım istemelisiniz. Özel makineler ile birlikte gelerek tuvalet ya da lavaboda bulunan tıkanıklığın nedenini ilk olarak anlayacak ve çok kısa süre içerisinde de makineler sayesinde açacaklardır.

Boruların Açılması

3 yemek kaşığı kabartma tozu;

2 litre sirke.

Gider boruları sık sık tıkanmaktadır. Sadece saç ve köpük nedeniyle tıkanmayacaktır. Aynı zamanda da suyun içerisinde olan kireç nedeniyle de zaman içerisinde tıkanıklığın oluşması görülmektedir. Bu gibi durumlarda ise yapmanız gereken işlem olarak öncelikle gerçekleştireceğiniz yöntem kabartma tozu ve sirke bulundurmanız olacaktır. Sirke ocağa konulmalı ve çok kısık ateş üzerinde hafif ılık olana kadar beklemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında içerisinde koyacağınız 3 yemek kaşığı kabartma tozunun konularak karıştırılması gerekiyor. İlk olarak lavabonun gider kısmına tazyikli su tutun ve ardından da yapmış olduğunuz bu karışımı dökmeniz gerekmektedir. Döker dökmez hemen ardından su dökmemeniz gerekmektedir.

En az 2 saat boyunca herhangi bir su dökülmemelidir. Bekledikten sonra bol tazyikli su dökün. Tıkalı olan borunun açıldığını fark edeceksiniz.

Lavabonun Açılması

10 litre kaynar su;

1 su bardağı karbonat.

Banyoda bulunan lavaboların borusu dayanıklı bir plastikten yapılmaktadır. Gider borusunun tıkanmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedeni tek tek aramak ya da boruyu değiştirmek yerine yapacağınız onu açmak olacaktır. Bunun için yapacağınız ilk yöntem marketten karbonat almak olacaktır. 1 su bardağı ya da lavabonuzda oluşan tıkanıklığın çok daha ciddi bir boyutta olması halinde daha fazla kullanmalısınız. Lavabonun gider kısmından içeriye doğru dökmelisiniz. Bu sırada 1 su bardağı kaynamış suyu yavaş hareketler ile birlikte üzerine dökün. 1 saat beklemelisiniz ve ardından üzerine 1 su bardağı daha kaynar su dökün. Ama çok yavaş hareketler ile birlikte bu işlemi uygulamanız gerekmektedir. En sonunda ise 10 litre kaynar su hazırlamanız gerekmektedir. 10 litre kaynar suyun yaklaşık olarak 2 litresini çok yavaş dökmelisiniz. Geri kalan 8 litresini ise bir anda lavabonun gider kısmına boşaltın. Bu işlem sonrasında büyük olasılıkla lavabonuzda bulunan borudaki tıkanıklık açılacaktır. Olurda bu yöntemi kullanmanıza rağmen açılmaması durumunda bir kez daha aynı işlemi gerçekleştirmeniz önerilmektedir.

Tıkalı mutfak gideri açma

Evde Mutfak Gideri Açma

Doğal yöntemlerle tuvalet gideri açma tıkanan mutfak lavabosuna 2 bardak karbonatı lavabonun içine iyice dökün. Döktüğünüz karbonat miktarının yarısı kadar iyotlu tuz dökün 1-1,5 saat kadar bekleyiniz ve kaynar suyu lavabonun giderine doğru boşaltın.