Banyodaki kireç lekeleri nasıl çıkar? Farklı uygulamaları ve püf noktaları

Banyodaki Kireç Lekeleri

Banyolarımızdaki lavabolarda ve duşakabinlerde oluşan kireç lekeleri özellikle bayanların kabusu olmaktadır. Özellikle de şebeke suyunun kireçli olduğu bölgelerde ne kadar dikkat edilse de su ile yapılan temizlik esnasında bile kirecin kalıntıları bu bölgelerde kalabilir ve zamanla kireç tabakaları haline gelerek kötü bir görüntü oluşturabilir. Bu gibi durumlarda bayanlar kireç lekesi nasıl çıkar diye meraklanırlar. Aslında kireç lekeleri zor ve uğraştırıcı lekelerdir. Ancak bazı basit ve etkili yöntemler sayesinde bu lekeler kolaylıkla çıkarılabilir. Yazımızda farklı yöntemlerle kireç nasıl temizlenir sorusunun cevabına yer vereceğiz.

Marketlerde kireç çözücü olarak satılan kimyasallar oldukça işe yarar ürünlerdir ancak bazen yeterli olmayabilirler. Böyle durumlarda doğal yöntemler imdadımıza yetişir. Neredeyse her evde bulunan bazı doğal maddelerle de bu izlerden ve kalıntılardan kurtulmak mümkündür.

Özellikle şebeke suyunun kireçli olduğu bölgelerde evin su girişine takılan bir kireçli su filtresi sayesinde bu sorunun büyük oranda önüne geçilebilmektedir. Bu aparat sudaki kireci filtre ederek çeşmelerimizden daha temiz bir su akmasını sağlayacaktır. Bu aparatın yıllık olarak bakımları da yapıldığında uzun vadede bize ciddi faydalar sağlayacaktır.

Kireç Lekesini Çıkarma Yöntemleri

Banyolarımızda oluşan kireçlenme lekelerini çıkarmak için aslında birçok yöntem vardır. Bunlar genel anlamda kimyasal ve doğal yöntemler olarak iki ana sınıfta değerlendirilirler. Banyo ve mutfak lavabolarımızda su sirkülasyonu sık olduğundan bu alanlarda fazla kireçlenme birikimi olmaz. Bu yüzden banyo ve mutfak lavabolarımızda kireç çözücü kullanmamız bu kalıntılardan ve izlerden kurtulmamız için genellikle yeterli olacaktır. Ancak duşakabin gibi aralıklarla suya maruz kalan alanlarda su kalıntıları kireç kalıntılarını da beraberinde getirmekte ve bu alanlarda kalıntılar kuruduğu için daha kalıcı olmaktadır. İşte bu aşamada doğal yöntemler imdadımıza yetişir.

Sirke İle Temizleme

Biraz kaynar su ve sirke bu temizlikte bize yeterli olacaktır. Bir miktar su kaynatarak içine sirke katarız. Daha sonra sirkeli suyu kirecin izi olan alana dökeriz. Bu şekilde birkaç dakika beklettiğimizde kirecin tamamı çözülür. Daha sonra bu alanı temiz sıcak su ile duruladığımızda temizlik bitmiş olur. Sirke kokusunun çıkması için alanı havalandırmak yeterlidir.

Sitrik Asit İle Temizleme

Oldukça etkili bir çözücü olan sitrik asit de kirecin sökülmesinde bize yardımcı olacaktır. Eğer sitrik asidi temin etmemiz zor ise bunun yerine kola da kullanabiliriz. Asidi kireçli alana döküp biraz beklettikten sonra kaynar su ile durularız. Bu işlemi kirecin yoğunluğuna bağlı olarak birkaç kez tekrarlamamız gerekebilir. Kirecin çözüldüğünden emin olduktan sonra bu bölgeyi sabunlu veya deterjanlı su ile temizlediğimizde de bu kalıntıya çözüm olacaktır.

Karbonat ve Limon İle Temizleme

Karbonat ve limonu eşit miktarda karıştırarak macun kıvamına getiririz. Daha sonra bu karışımı kireç izi olan alana sürer ve fırça ile fırçalarız. Bu aşamada fazla bastırmamaya dikkat etmeliyiz. Bu yöntemle de kireci tamamen sökebiliriz. Bu şekilde mutfak ve banyolarımızda oluşan kireci çıkarabiliriz. Bu yöntem akvaryumdaki ve camdaki kireçlenme lekeleri için de kullanılmaktadır.

Çamaşır Suyu İle Temizleme

Yoğun kıvamlı çamaşır suları da bu sorunun çözümünden işimize yarayacaktır. Kirecin olduğu alana çamaşır suyunu döküp sünger veya mikro fiber bir bez yardımıyla ovalayarak da bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Bu yöntemi uygularken eldiven kullanmaya ve üzerimize sıçratmamaya özen göstermeliyiz. Aksi taktirde kıyafetlerimizde renk kayıpları olabilir. Daha da önemlisi cildimize ciddi zararlar verebiliriz.