Banyoda 'cep telefonu' sonu oldu
Rusya'da banyoda telefonunu şarj etmek isterken, elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki dövüş şampiyonu Irina Rybnikova, yaşamını yitirdi.11 Aralık 2018 Salı 16:07
Rusya’da 15 yaşındaki dövüş şampiyonu Irina Rybnikova banyoda telefonunu şarj etmek isterken, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Cesedi ailesi tarafından bulunan genç dövüşçü iki ay önce, Antik Yunan’da ortaya çıkmış olan ve hiçbir kuralın bulunmadığı bir dövüş sporu olan ‘pankration’ şampiyonluğunu kazanmasıyla Rusya milli takımına dâhil olmuştu.
Dünya şampiyonu olma hayalleri kuran talihsiz kızın ailesi, Irina’nın duş alırken telefonunu şarj etmek istemesi üzerine telefonun suya düşerek, genç kızın ölümüne neden olduğunu belirtti.
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