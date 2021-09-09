Bankamatik suskunu Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 'Torpil olmayacak' sözü!

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SSK Genel Müdürlüğü görevinde iken SSK'yı, şimdi ise CHP'li belediyeleri "bankamatik memurları" ile dolduran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere verdiği "CHP iktidarında torpil olmayacak." sözü ile komik duruma düştü.

'Torpilsiz bir dünya olacak'

Gençlerle bir araya gelen CHP'li Kılıçdaroğlu, ilgili videoyu twitter hesabından paylaştı.

"Gençlerin en çok şikayet ettiği mülakat. Mülakatı kaldıracağız. Eğer mülakat belli meslekler için zorunlu olursa, o zaman da oraya kamera koyacağız. Hiç kimsenin hakkını hukukunu birilerine yedirmeyeceğiz. Torpili sonlandıracağız. Gençler, genç arkadaşlarım. Onlara söylüyorum ve sizler de söyleyin. Karşılaştığınız her gence bunu söyleyin: Torpilden şikayet etmeyeceksiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında torpilsiz bir dünya olacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakınlarını, 31 Mart seçimlerinden sonra da CHP'li belediyelere yerleştirdi:

Banu Kocadağ: Selvi Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Hayriye Kocadağ'ın kızı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Özel Kalem Müdürü.

Yusuf Balkan Kocadağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun baldızının oğlu, Ataşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Yol Bakım Şefi.

Ali Kemal Özdemir: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının oğlu, Kartal Belediyesi Huzurevi Müdürü.

Ezgi Özdemir: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının çocuğu Ataşehir Belediyesi'nde çalışıyor.

Eser Özdemir: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının kızı Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyor.

Dilara Özdağ Babur: Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni, Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyor.

Müslüm Tekin: Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni, Çankaya Belediyesi Meclis üyesi.

Fatih Kılıçdaroğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin oğlu Fatih Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'nde çalışıyor.

Atilla Kılıçdaroğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin oğlu, Bornova Belediyesi'nde çalışıyor.

Erhan Kılıç: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Buca Belediye Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasını istemiş, 7 Ocak 2017 tarihinde avukat Erhan Kılıç, Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu'nun babalarına vasi olarak atanması için başvuruda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları da izinden gidiyor

Duygu Adıgüzel: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in eşi, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak çalışıyor.

Deniz Kutlu: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeğeni, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı.

Ediz Kutlu: Deniz Kutlu'nun kardeşi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor.

Özge Yıldız: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı, Torbalı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde personel.

Hasan Toprak: CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın kardeşi, Çorlu Belediyesi 1. Başkan Vekili.

Çağdaş Kerimoğlu: Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yeğeni, Ardahan Damal Belediyesi çalışanı.

Mehtap Zeynep Zeytin: CHP K.Maraş Milletvekili Ali Öztunç'un baldızı, Bakırköy Belediye Başkan yardımcılığı yaptı