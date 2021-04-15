Bankaların güncel çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıyor?
Banka açılışı kapanış saatleri | Koronavirüs salgınında artan vaka ve ölümler sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Hal böyle olunca bankalar da çalışma saatlerini değiştirdi. Peki, banka mesai saatleri kaç oldu? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Son dönemde mutant virüsün etkisiyle vakalar ciddi artış gösterdi. Türkiye’nin 3., İstanbul’un ise 4. piki yaşadığı ifade ediliyor. Bu sebeple ülkemizde kısıtlamalar gerdi döndü. Bankalar ise çalışma saatlerini revize etti. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor?
Bankaların güncel çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıyor?
TEB Bankası; 3 Aralık 2020'den itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
HSBC; 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Ziraat Bankası; 4 Mart 2021'den itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
ING Bank; 12 Ocak 2021'den itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Akbank; 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
QNB Finansbank; 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Türkiye İş Bankası; 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Denizbank; 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Garanti BBVA; 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Yapı Kredi Bankası; 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Vakıfbank; 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Halkbank; 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.