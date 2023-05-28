Bankalardan akılalmaz dolar hamlesi! Rakam şok etkisi yaptı
Bankaların altın ve dolar satışı konusundaki politikası eleştiri haline gelmeye devam ediyor. Doların satış fiyatı bazı bankalarda 24 lira seviyelerine ulaştı.
28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerin ikinci turu öncesi piyasalar hareketli geçti.
Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüştü.
Doların alış fiyatı 19,7 seviyesinde.
Öte yandan bankalarda ise doların alış fiyatı seçime kısa bir süre kala 23,40-24 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu durum yatırımcı tarafından büyük tepki çekmeye başladı.
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