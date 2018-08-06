Bankalarda 180 ton altın var

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenlerin etkili olduğu belirtiliyor. Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek haziran ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 6 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, hem değer hem de miktar bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın ilk yarısında 2017 sonuna kıyasla 9 milyar 195 lira artarak 33 milyar 298 milyon lira seviyesine ulaştı. Bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün haziran sonunda 180,8 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.