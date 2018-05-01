Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

01 Mayıs 2018 Salı 14:57
Bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının önce kaputunu daha sonra da kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli şahıs, kasada 300 ile 500 bin lira arasında olduğu iddia edilen paraların bulunduğu çuvalı alarak kaçtı.

Yemekten dönen çalışanların araca geldiklerinde paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta uzun süre inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozdağ'dan sert eleştiri: Siyasi kaçak!
    1. Bozdağ'dan sert eleştiri: Siyasi kaçak!
    2. "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    3. Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i..
    4. Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının..
    5. Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday..
    6. Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı..
    7. İsrail üretimi füzeleri denediler!
    8. ABD öncülüğünde vahşet: Siviller..
    9. Amerika'nın gümrük vergisi kararına..
    10. Balık tutarken nehirde kayboldu
    11. Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son..
    12. 500 bin kişiye üniversite affı!
    13. Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak
    14. Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan..
    15. Mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği..
    16. Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1..
    17. Skandallar bitmiyor! Facebook..
    18. Netanyahu: Bölgedeki kuralları..
    19. Koalisyon güçleri Haseke'yi vurdu: 25..
    20. Ordu'da balıkçıların ağına takıldı!..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!