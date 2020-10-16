  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bankalara 9 ayda 10,4 milyon çek ibraz edildi
Ekonomi

Bankalara 9 ayda 10,4 milyon çek ibraz edildi

Bu yılın ocak-eylül döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 10,4 milyon adet oldu - İbraz edilen çeklerin parasal tutarı, yüzde 4 artışla 696 milyar liraya ulaştı - Yılın 9 ayında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23,3 bin keşideciye ait 162 bin adet çekin toplam tutarı 10,4 milyar lira oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:12:17 -
Bankalara 9 ayda 10,4 milyon çek ibraz edildi

İSTANBUL (AA) - Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 10,4 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, eylül ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-eylül döneminde bankalara ibraz edilen 427 bin keşideciye ait 10,4 milyon çekin toplam tutarı 696 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 4 artarken, çek adedi yüzde 19 ve keşideci sayısı yüzde 11 azaldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23,3 bin keşideciye ait 162 bin adet çekin toplam tutarı 10,4milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 13,6 bin keşideciye ait toplam 3 milyar lira tutarındaki 44 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 53, çek adedi yüzde 65 ve tekil keşideci sayısı yüzde 50 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 1,1, adet olarak da 1,7 puan gerileyerek yüzde 1 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının, adedinin ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak kayıtlara geçti.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 5,2 ile Mardin, yüzde 3,8 ile Bayburt, yüzde 3,5 ile Hakkari, 3,3 ile Van ve yüzde 3,2 ile Ardahan olarak sıralandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı
Aktüel

Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı

Kırıkkale'de tarla süren çiftçinin pulluğuna patlamamış tank mermisi takıldığı bildirildi.

TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay