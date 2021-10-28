Bankalar yarın açık mı? 29 Ekim bankalar açılacak mı?
Bankalar 29 Ekim’de açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıp almadığı, 29 Ekim’de bankaların açık olup olmadığı bir hayli internet üzerinden araştırılmakta. 29 Ekim’in cuma gününe denk gelmesinden dolayı tatil durumu merak ediliyor. Peki 29 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de EFT yapılır mı?
29 Ekim’de bankalar açık mı? sorusunun cevabı bireyler tarafından merak ediliyor. Diğer taraftan 29 Ekim Cuma günü EFT olup olmayacağı merak konusu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 29 Ekim’de bankalar kapalı mı? 29 Ekim Cuma günü bankalar açık olur mu?
Yarın 29 Ekim’de bankalar kapalı mı olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatildir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları 29 Ekim’de kapalı olacak. Bundan dolayı da 29 Ekim cuma günü bankalar kapalı olacak. 29 Ekim resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor. Yapılan EFT’ler ancak pazartesi günü hesaba düşmekte.