Bankalar yarın açık mı? 29 Ekim bankalar açılacak mı?

29 Ekim’de bankalar açık mı? sorusunun cevabı bireyler tarafından merak ediliyor. Diğer taraftan 29 Ekim Cuma günü EFT olup olmayacağı merak konusu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 29 Ekim’de bankalar kapalı mı? 29 Ekim Cuma günü bankalar açık olur mu?

Yarın 29 Ekim’de bankalar kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatildir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları 29 Ekim’de kapalı olacak. Bundan dolayı da 29 Ekim cuma günü bankalar kapalı olacak. 29 Ekim resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi gerçekleştirilemiyor. Yapılan EFT’ler ancak pazartesi günü hesaba düşmekte.