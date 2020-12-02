Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri kaç?
Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Peki, yasaklardan sonra bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatleri kaç?
Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülke genelinde yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Yeni alınan corona virüs tedbirleri nedeniyle bankalar da çalışma saatlerini değiştirmeye başladı. Bankalar saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışacak.İşte bankaların çalışma saatleri...
Ziraat bankası çalışma saati kaç?
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
Finansbank çalışma saati kaç?
Finansbank çalışma saati 02/12/2020 tarihi itibariyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslayacaktir.
Halkbank çalışma saati kaç?
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
Akbank çalışma saati kaç?
Akbank çalışma saati 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasındadır.
Denizbank çalışma saati kaç?
Denizbank çalışma saatleri 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir.
Garanti BBVA çalışma saati kaç?
Garanti BBVA çalışma saatleri 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasındadır.
Yapı Kredi çalışma saati kaç?
Yapı Kredi çalışma saati 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Türkiye İş Bankası çalışma saati kaç?
Türkiye İş Bankası çalışma saatleri 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.
HSBC çalışma saati kaç?
HSBC çalışma saatleri 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir.