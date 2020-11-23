Bankalar saat kaçta açılacak? | Banka çalışma saatleri güncel
Banka açılış kapanış saatleri |Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum çalışma saatlerini değiştirdi. Vatandaşlar bankaların çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? | Bankalar kaça kadar açık? | Bankalar İstanbul’da kaçta açılıyor?
Banka çalışma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum ve kuruluş çalışma saatlerini değiştirdi. Bankaların birçoğu da çalışma saatlerini revize etti. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor?
Bankalar saat kaçta açılacak? | Banka çalışma saatleri güncel
Vatandaşlar güncel banka çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, bankaların çalışma saatleri:
İş Bankası 9 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Garanti BBVA 16 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Yapıkredi 17 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
QNB Finansbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Akbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Denizbank ise İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Kuveyt Türk 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 aralarında hizmet veriyor. Ayrıca Kuveyt Türk cuma günleri 09.30-12.30 ila 14.00-17.00 saatlerinde çalışıyor.
İNG Bank 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında çalışıyor.
Albaraka 17 Kasım'dan itibaren 09.30-12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.