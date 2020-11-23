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Ekonomi Bankalar saat kaçta açılacak? | Banka çalışma saatleri güncel
Ekonomi

Bankalar saat kaçta açılacak? | Banka çalışma saatleri güncel

Banka açılış kapanış saatleri |Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum çalışma saatlerini değiştirdi. Vatandaşlar bankaların çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? | Bankalar kaça kadar açık? | Bankalar İstanbul’da kaçta açılıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:32:00 -
Bankalar saat kaçta açılacak? | Banka çalışma saatleri güncel

Banka çalışma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kurum ve kuruluş çalışma saatlerini değiştirdi. Bankaların birçoğu da çalışma saatlerini revize etti. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor?

Bankalar saat kaçta açılacak? | Banka çalışma saatleri güncel

Vatandaşlar güncel banka çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, bankaların çalışma saatleri:

İş Bankası 9 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Garanti BBVA 16 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yapıkredi 17 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

QNB Finansbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Akbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Denizbank ise İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Kuveyt Türk 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 aralarında hizmet veriyor. Ayrıca Kuveyt Türk cuma günleri 09.30-12.30 ila 14.00-17.00 saatlerinde çalışıyor.

İNG Bank 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında çalışıyor.

Albaraka 17 Kasım'dan itibaren 09.30-12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.

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