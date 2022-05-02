Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak ediliyor. Bayram tatilinin ardından hangi gün bankaların, noterlerin, PTT’nin açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bankalar ne zaman açılır?

Bankalar Perşembe günü açık mı? Bankalar, noterler, kargolar 5 Mayıs Pazartesi açık olacak mı?

Ramazan bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak açıklanmadı. Bu sebeple 5 Mayıs Perşembe günü tatil değil. Perşembe ve Cuma günü bankalar, noterler, PTT ve kargolar her zamanki gibi mesai saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek?