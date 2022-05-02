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Yaşam Bankalar Perşembe günü açık mı? Bankalar, noterler, kargolar 5 Mayıs Pazartesi açık olacak mı?
Yaşam

Bankalar Perşembe günü açık mı? Bankalar, noterler, kargolar 5 Mayıs Pazartesi açık olacak mı?

5 Mayıs Perşembe resmi tatil mi? Ramazan bayramı sebebiyle vatandaşlar 5 Mayıs Perşembe gününün tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 5 Mayıs’ta bankalar açık mı? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-02 15:54:00 -
Bankalar Perşembe günü açık mı? Bankalar, noterler, kargolar 5 Mayıs Pazartesi açık olacak mı?

Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak ediliyor. Bayram tatilinin ardından hangi gün bankaların, noterlerin, PTT’nin açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bankalar ne zaman açılır?

Bankalar Perşembe günü açık mı? Bankalar, noterler, kargolar 5 Mayıs Pazartesi açık olacak mı?

Ramazan bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak açıklanmadı. Bu sebeple 5 Mayıs Perşembe günü tatil değil. Perşembe ve Cuma günü bankalar, noterler, PTT ve kargolar her zamanki gibi mesai saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek?

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