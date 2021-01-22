Bankalar kredi maliyetlerini düşürmeli

Buğra Kardan

İrili ufaklı firmalar, faiz yüküyle karşı karşıyalar. Üretim ve ihracat artışını frenleyen bu yük, firmaları sıkıntıya sokuyor.



Kredi maliyetlerinin yüzde 20’yi bulduğundan yakınan yerli ve yabancı yatırımcılar, defaatle bankaları kârı geri planda tutup reel ekonomiye kuvvet katmaya davet ediyorlar. Yatırımcılar, ilaveten “Ülkeyi büyütmek, kalkınma ve refahı arttırmak için faiz oranlarında indirime gidilmeli” diyorlar.

Müşterek adımlar atılmalı

Ekonomistler de faiz sorununun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullanıyorlar: “İlk aşamada tanı konulmalı ve yöntem belirlenmeli. Ardından tedaviye başlanmalı. Tedavi için devlet, üretici, ihracatçı tarafından müşterek adımlar atılmalı. Firmaların kredi temin etmeleri kolay kılınmalı. Tabii firmalar da temkinli olmalı ve şikâyet etmek yerine ekonomi yönetiminin alacağı kararlara odaklanmalılar. Daha çok çalışmalı, planları ve projelerini devreye almaktan çekinmemeliler. Unutmayalım ki bu ülke bizim.”

Soruna el atılsın

Ekonomi yorumcusu İslam Memiş ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada artan kredi maliyetlerinden ötürü şirketlerin yatırımları ötelediklerini dile getirdi. Memiş, “Bankaların faiz oranlarını indirmemeleri önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu soruna el atılmalı, sistem yenilenmeli. Bankalar, üreten ve ihracat yapan şirketlerin yanlarında yer almalılar. İlaveten bu şirketlerin rahatça kredi kullanmalarına imkân tanımalılar” dedi. Memiş, şu görüşleri paylaştı:

Mermiler tüketilmemeli

“Ekonomide kritik bir dönemece giriliyor. Makro veriler çok ama çok yakından takip ediliyor. Merkez Bankası da çok önemli kararlar alıyor. Naci Ağbal yönetiminde iki defa faiz artışına giden kurum, bu ay bir hamle yapmadı. Tabii Merkez Bankası’nın alacağı yeni kararlar da merak ediliyor. Ama şu muhakkak ki tedbirli olunmalı. Faiz oranları doları baskılamak adına devamlı arttırılmamalı. Şarjör boşaltılmamalı. Mermiler tüketilmemeli.”

Bekle gör moduna geçiliyor

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da Merkez Bankası’nın üretici ile tüketici fiyatlarını dikkate alarak bekle gör moduna geçtiğini vurguladı.



Aslanoğlu, bankaların da 1-2 ay faiz oranlarına dokunmayacaklarına işaret etti. “Bankalar, şu anda verileri önemle ele alıyorlar. Ancak radikal bir karar alamazlar. Ya operasyonel maliyetleri düşürebilirler ya da borç yapılandırmalarına gidebilirler” diye ekledi.