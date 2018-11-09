“Bankalar, KOBİ’lere kapıları tam açsın”

BUĞRA KARDAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO), reel sektör ve finans kesiminin en kapsamlı buluşmasına ev sahipliği yaptı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen “TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı”na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve finans kurumlarının temsilcileri katıldı.

‘Sıkıntıları henüz aşabilmiş değiliz’

Başkan Avdagiç, reel sektör ve bankacılık kesimi arasında diyalogda önemli mesafeler alındığını söyledi. Konuşmasında faiz konusuna dikkat çeken Avdağiç, faizlerin düşürülmesinin hem reel sektöre hem de bankalara pozitif etki yapacağını ifade etti. Avdagiç, “Biz bankaların ellerindeki imkanı KOBİ’lere en üst seviyede kullandırmasını talep ediyoruz. Bankalarla kredi geri ödemeleri ve yeni kredi kullanmada sıkıntıları henüz aşabilmiş değiliz” dedi.

2 milyar liralık kredi kullanıldı

Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bankalar da düşen faizlerle maliyetlerini dengelemiş olacaklar. Nakit döngüsü açısından onların da sermayeye ihtiyacı var. Diğer taraftan piyasaların nakit ihtiyacının karşılanması, nakit sıkışıklığının giderilmesi için bankacılık kesimi ile yakın işbirliğimiz devam ediyor. TOBB Nefes Kredilerinde devlet, finans sektörü ve iş dünyası işbirliğinin çok güzel bir örneğini hayata geçirdik. İTO Üyeleri, Nefes Kredisi kapsamında İTO’nun sağladığı finansman ve bankaların katkısı ile üç etapta, 2 milyar liranın üzerinde düşük faizli, uzun vadeli, masrafsız kredi kullanmış oldu. Bankalarla bir önemli işbirliğini de kredi borç yapılandırmalarında yaşadık. Türkiye Bankalar Birliği, geçtiğimiz günlerde KOBİ kredilerini ‘yapılandırma’ yönündeki tavsiye kararı açıkladı. Biz de iş dünyası olarak bu kararı memnuniyetle karşıladık.”

"Bu tekerlek tümsekte kalmayacak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankaların reel sektör ile bir araya gelip sorunlara çözüm arayacaklarını belirterek, “KOBİ’lerin ve reel sektörün krediye erişiminin açık tutulması önem taşıyor. Sıkıntılı günleri reel sektör ve finans kesimi el ele vererek aşacak. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak” dedi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise birebir görüşmeler yapıp sorunları aşacaklarını ifade etti. Toplantı açıklamaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.