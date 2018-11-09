THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

“Bankalar, KOBİ’lere kapıları tam açsın”

Faizlerin düşürülmesinin hem reel sektöre hem de bankalara pozitif etki yapacağını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bankaların ellerindeki imkanları KOBİ’lere en üst seviyede kullandırmalarını talep ettiklerini söyledi.

09 Kasım 2018 Cuma 10:24
“Bankalar, KOBİ’lere kapıları tam açsın”

BUĞRA KARDAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO), reel sektör ve finans kesiminin en kapsamlı buluşmasına ev sahipliği yaptı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen “TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı”na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve finans kurumlarının temsilcileri katıldı.

‘Sıkıntıları henüz aşabilmiş değiliz

Başkan Avdagiç, reel sektör ve bankacılık kesimi arasında diyalogda önemli mesafeler alındığını söyledi. Konuşmasında faiz konusuna dikkat çeken Avdağiç, faizlerin düşürülmesinin hem reel sektöre hem de bankalara pozitif etki yapacağını ifade etti. Avdagiç, “Biz bankaların ellerindeki imkanı KOBİ’lere en üst seviyede kullandırmasını talep ediyoruz. Bankalarla kredi geri ödemeleri ve yeni kredi kullanmada sıkıntıları henüz aşabilmiş değiliz” dedi.

2 milyar liralık kredi kullanıldı

Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bankalar da düşen faizlerle maliyetlerini dengelemiş olacaklar. Nakit döngüsü açısından onların da sermayeye ihtiyacı var. Diğer taraftan piyasaların nakit ihtiyacının karşılanması, nakit sıkışıklığının giderilmesi için bankacılık kesimi ile yakın işbirliğimiz devam ediyor. TOBB Nefes Kredilerinde devlet, finans sektörü ve iş dünyası işbirliğinin çok güzel bir örneğini hayata geçirdik. İTO Üyeleri, Nefes Kredisi kapsamında İTO’nun sağladığı finansman ve bankaların katkısı ile üç etapta, 2 milyar liranın üzerinde düşük faizli, uzun vadeli, masrafsız kredi kullanmış oldu. Bankalarla bir önemli işbirliğini de kredi borç yapılandırmalarında yaşadık. Türkiye Bankalar Birliği, geçtiğimiz günlerde KOBİ kredilerini ‘yapılandırma’ yönündeki tavsiye kararı açıkladı. Biz de iş dünyası olarak bu kararı memnuniyetle karşıladık.

"Bu tekerlek tümsekte kalmayacak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankaların reel sektör ile bir araya gelip sorunlara çözüm arayacaklarını belirterek, “KOBİ’lerin ve reel sektörün krediye erişiminin açık tutulması önem taşıyor. Sıkıntılı günleri reel sektör ve finans kesimi el ele vererek aşacak. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak” dedi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise birebir görüşmeler yapıp sorunları aşacaklarını ifade etti. Toplantı açıklamaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:24
  1. İstanbul
  2. Rifat Hisarcıklıoğlu
  3. Türkiye Bankalar Birliği
  4. Şekip Avdagiç
  5. TOBB
  6. Hüseyin Aydın
  7. İTO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    1. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    2. “Kızımız Trump’a karşı duracak”
    3. Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet..
    4. Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam..
    5. Sağ iktidarda sol müfredatta
    6. FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı
    7. Uluslararası Uzay İstasyonu..
    8. Aydınlık ya cahil ya da yalancı!
    9. Isıtılan tütüne uzman uyarısı!
    10. 3 FETÖ'cü asker gözaltına alındı
    11. AYM kararını açıkladı! O partinin mal..
    12. 247 kilo patlayıcı ile 32 kentte eylem..
    13. Fatih Terim beğenmedi gönderdi İngiliz..
    14. Türkiye'ye 200 milyar dolar geldi
    15. Eylül satışlarında yabancı bereketi
    16. Mesut Özil, kariyerini sonlandırmak..
    17. İzmir'de terör operasyonu: 9 kişi..
    18. Elele eylemine ihraç verenler dışarda,..
    19. Moody’s’den algı operasyonu
    20. Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı edecek?
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?