Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası Garanti, İş Bankası, Halkbank, Finansbank çalışma saatleri
Banka çalışma saatleri bankalarda işi olanlarca merak ediliyor. Korona virüs salgını kamu kurumlarda olduğu gibi bankaların çalışma saatlerini de etkiledi. Banka açılış saati ile işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, korona tedbirleri kapsamında banka şubelerine alınıyor. Bankaların önünde uzun kuyruk oluşurken, banka önlerinde beklemek istemeyenler bankaların mesai saatlerini internet üzerinden araştırıyor. Ziraat Bankası Garanti, İş Bankası, Halkbank, Finansbank, Denizbank, Vakıfbank çalışma saatlerinde güncellemeye gitti. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri.
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubeleriyle alakalı olarak en çok merak edilen konuların başında 2021 çalışma saatleri geliyor. Haberimiz aracılığıyla, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank...
Ziraat Bankası çalışma saatleri
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."
Halkbank çalışma saatleri
Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."
Garanti Bankası çalışma saatleri
Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:
Garanti BankasI'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.
İş Bankası çalışma saatleri
Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle: "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
Denizbank çalışma saatleri
Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşterilere gönderilen mesajda: "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.
Finansbank çalışma saatleri
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"
HSBC Bankası çalışma saatleri
HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle: HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır
ING Bank çalışma saatleri
ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.
Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri
Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Vakıfbank çalışma saatleri
Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."