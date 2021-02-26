Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası Garanti, İş Bankası, Halkbank, Finansbank çalışma saatleri

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubeleriyle alakalı olarak en çok merak edilen konuların başında 2021 çalışma saatleri geliyor. Haberimiz aracılığıyla, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank...

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Halkbank çalışma saatleri

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Garanti Bankası çalışma saatleri

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

Garanti BankasI'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

İş Bankası çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle: "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşterilere gönderilen mesajda: "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

HSBC Bankası çalışma saatleri

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle: HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır

ING Bank çalışma saatleri

ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

Vakıfbank çalışma saatleri

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."