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Ekonomi Bankalar, faizleri arttırarak büyümeye köstek oluyorlar
Ekonomi

Bankalar, faizleri arttırarak büyümeye köstek oluyorlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektörün üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 22:09:00 -
Bankalar, faizleri arttırarak büyümeye köstek oluyorlar

Hisarcıklıoğlu, “Son dönemde bankalarca uygulanan yüksek kredi faizleri, üretim ile yatırımı baltalıyor ve büyümenin önünde engel olarak duruyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Kredi faizleri şu anda girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarını önlüyor” diye konuştu.

Sorumlu yaklaşım bekliyoruz

Hisarcıklıoğlu, verimli çalışan ve hem üretime hem ihracata hem de istihdama katkı sunan firmaların korunmaları gerektiğini dile getirdi. “Enflasyon ve faiz oranları makul düzeylere gelmeli” temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: “Kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Bankalar, faiz artırımı konusunda gayet hızlı hareket ediyorlar. Kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Bankalar, artık faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeliler ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar.”

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